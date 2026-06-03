В Хабаровске 64-летний мужчина украл из салона красоты ножницы и косметику

По предварительным данным, фигурант временно жил у своего знакомого в доме, где расположен салон красоты. Ранним утром он проник в помещение, а затем принёс похищенное в жильё знакомого. Там его и задержали оперативники. Во время обыска имущество полицейские изъяли. После завершения следственных действий его вернут законной владелице.