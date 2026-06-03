В Хабаровске 64-летний мужчина украл из салона красоты ножницы и косметику

В Хабаровске полицейские раскрыли кражу парикмахерских аксессуаров из салона красоты. В полицию обратилась горожанка, владеющая студией красоты. Женщина сообщила, что в помещение проник неизвестный и похитил имущество. Добычей злоумышленника стали инструменты парикмахера и косметика: ножницы, машинка для стрижки, масло и сыворотки для волос. Ущерб потерпевшая оценила в 85 тысяч рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Полицейские установили, что злоумышленник взломал рольставни, затем найденным около входа обломком кирпича разбил стекло входной двери. Наличных денег в салоне не было, поэтому мужчина забрал первые приглянувшиеся ему вещи, которые смог унести с собой.
По подозрению в хищении сотрудники уголовного розыска УМВД России по Хабаровску задержали 64-летнего мужчину. Фигурант не имеет в краевом центре постоянного места жительства и источника дохода. Ранее он уже был судим за разбой и кражу, за что отбывал наказание в исправительной колонии.
По предварительным данным, фигурант временно жил у своего знакомого в доме, где расположен салон красоты. Ранним утром он проник в помещение, а затем принёс похищенное в жильё знакомого. Там его и задержали оперативники. Во время обыска имущество полицейские изъяли. После завершения следственных действий его вернут законной владелице.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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