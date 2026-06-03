На Ванкоре внедряют VR-технологии отечественной разработки для обучения нефтяников

Применение современных технологий в «РН-Ванкор» повышает уровень безопасности эксплуатации производственных объектов и охраны труда. Внедрение тренажеров виртуальной реальности на предприятии направлено на формирование новой культуры обучения, в которой безопасность начинается задолго до выхода на производственную площадку.