Режим опасности по БПЛА отменили в Нижегородской области 3 июня

Утром 3 июня на территории Нижегородской области перестал действовать режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Сообщение об угрозе атаки БПЛА жители получили в 20:00 2 июня. Режим продлился 11 часов. Граждан просят не приближаться к обломкам дронов при их обнаружении.
Напомним, что в ночь на 3 июня нижегородский аэропорт имени В. П. Чкалова вводил ограничения для безопасности полетов. Временно воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы.
Ранее мы писали, что режим опасности по БПЛА вводили в Нижегородской области 1 июня.
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