Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим опасности по БПЛА отменили в Нижегородской области 3 июня

Он действовал с вечера 2 июня.

Источник: Живем в Нижнем

Утром 3 июня на территории Нижегородской области перестал действовать режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сообщение об угрозе атаки БПЛА жители получили в 20:00 2 июня. Режим продлился 11 часов. Граждан просят не приближаться к обломкам дронов при их обнаружении.

Напомним, что в ночь на 3 июня нижегородский аэропорт имени В. П. Чкалова вводил ограничения для безопасности полетов. Временно воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы.

Ранее мы писали, что режим опасности по БПЛА вводили в Нижегородской области 1 июня.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше