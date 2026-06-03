«Эбола коварна»: академик Онищенко шокировал сведениями о заразности вируса

Кроме того, такой выздоровевший человек выделяет вирус в окружающую среду до полугода. Эпидемиолог привел яркий пример особой живучести вируса, касающийся будущих матерей. Через грудное молоко инфекция способна передаваться ребенку в течение девяти месяцев, даже если женщина переболела до беременности. За этот срок мать может как выносить плод, так и родить уже инфицированного младенца.