Старшеклассники городов ответственности СУЭК-Красноярск и СГК этим летом посетят угольные разрезы и ТЭЦ

Почти 200 старшеклассников из городов Назарово, Бородино, Шарыпово, Канска и Минусинска этим летом примут участие в проекте «Профкоманды. ФМ».
Их ждут угольные разрезы с гигантскими экскаваторами, электростанции, работа которых дает свет и тепло в тысячи домов, ребята попробуют управлять тепловозом и карьерной техникой на специальных тренажерах, познакомятся с руководителями крупных предприятий и людьми, которые однажды тоже стояли перед выбором будущей профессии. Всё стало возможным благодаря новому сезону проекта «Профкоманды. ФМ», который реализуется при поддержке Фонда Мельниченко в городах ответственности СУЭК-Красноярск и СГК.
Как рассказали в СУЭК, для школьников это не просто летняя подработка, а возможность заглянуть в мир профессий не через экран телефона или профориентационный тест, а по-настоящему, — оказавшись там, где работают энергетики, горняки, машинисты и инженеры.
Летом участников ждут экскурсии на Назаровский, Бородинский и Берёзовский разрезы, Назаровскую ГРЭС, Канскую и Минусинскую ТЭЦ. Они увидят современное производство изнутри, узнают, как строится карьера на крупнейших предприятиях ТЭК края, а заодно научатся работать в команде, участвуя в благоустройстве городов, экологических и социальных акциях.
«От этой смены я ожидаю много новых впечатлений, интересных встреч и друзей», — говорит участник проекта из Шарыпово Захар Ткаченко.
«Мне уже второй год выпадает возможность стать участником “Профкоманды. ФМ”. В прошлом году меня особенно заинтересовали поездки на предприятия и совместные мероприятия с работниками Бородинского разреза, погрузочно-транспортного управления. Мы участвовали в благотворительных акциях и городских проектах. Мне нравится делать что-то полезное для города и его жителей», — рассказывает Евгений Спиридонов из Бородино.
«Сегодня такие проекты решают задачу гораздо более важную, чем только организация летней занятости подростков. Они помогают молодым людям увидеть возможности своего будущего в родных городах. Потому что сложно мечтать о профессии, которую никогда не видел. И гораздо легче строить планы, когда своими глазами увидел, что интересная работа, сильные наставники и перспективы для роста есть совсем рядом», — убеждены в СУЭК.