Старшеклассники городов ответственности СУЭК-Красноярск и СГК этим летом посетят угольные разрезы и ТЭЦ

«Сегодня такие проекты решают задачу гораздо более важную, чем только организация летней занятости подростков. Они помогают молодым людям увидеть возможности своего будущего в родных городах. Потому что сложно мечтать о профессии, которую никогда не видел. И гораздо легче строить планы, когда своими глазами увидел, что интересная работа, сильные наставники и перспективы для роста есть совсем рядом», — убеждены в СУЭК.