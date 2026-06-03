Госэкспертиза одобрила гостиницу на улице Береговой в Ростове-на-Дону

Местные жители выступали против строительства высотки. Они сообщали, что этажность здания превышает допустимые нормы. Кроме того, участок частично относится к городу и должен быть озеленен. После многочисленных жалоб к разбирательствам подключилась региональная прокуратура. Надзорное ведомство подало иск в Арбитражный суд Ростовской области с требованием лишить застройщика прав собственности и признать недействительным разрешение на строительство резиденции.