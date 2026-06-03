Норильского бизнесмена на 9 лет отправили в колонию за попытку дать взятку полицейскому

В Норильске суд вынес приговор в отношении местного предпринимателя. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, мужчину признали виновным в даче взятки должностному лицу в крупном размере. Осенью прошлого года норильские правоохранители в рамках расследования уголовного дела о хищении имущества с промплощадки вышли на местного предпринимателя. Он сознался, что вывез имущество. При этом становиться фигурантом уголовного дела мужчина совсем не хотел. Он попросил личного приема у начальника отдела, в ходе беседы предприниматель сообщил о готовности заплатить за решение своей проблемы. Правоохранитель доложил о коррупционном предложении руководству, после чего было организовано оперативно-разыскное мероприятие. В ходе следующей встречи, которая проходила на парковке возле торгового центра, предприниматель положил на заднее сиденье служебного автомобиля миллион рублей. После этого мужчину задержали. Суд назначил мужчине наказание: 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штраф в размере двух миллионов рублей. Расследование уголовного дела о краже имущества с промплощадки продолжается.