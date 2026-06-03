В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова утром 3 июня возобновил отправку и приём воздушных судов после отмены временных ограничений. В настоящее время все службы работают в штатном режиме.
Также в регионе отменён режим беспилотной опасности, который действовал с вечера 2 июня. Напомним, ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.
По данным онлайн-табло аэропорта Стригино, на данный момент задержаны два рейса на вылет — в Санкт-Петербург и Москву, и два на прилет — из Москвы и Екатеринбурга.