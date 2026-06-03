«МИР Сибири», который состоится в Красноярском крае, объявил первых хедлайнеров

Стали известны первые хедлайнеры XXII фестиваля этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири», который пройдет с 9 по 12 июля в поселке Шушенское Красноярского края. География хедлайнеров охватывает Балканы, Кавказ, Ближний Восток, Среднюю Азию, Европу и Китай.
9 июля выступят команда JAN-e-JAN с рок- и фанк-обработками армянских мотивов, а также сочинский дуэт «Белолуна», чья музыка соткана из электромотивов и славянских напевов.
10 июля на сцену выйдут проект Zventa Sventana — команда Тины Кузнецовой и Юрия Усачёва. Слушателей ждут русские народные песни на фоне хауса, дабстепа и драм-н-бейса. В этот же вечер на Главную сцену поднимется этно-рок-группа ielele. Эстафету подхватит «Неизвестный Композитор» с участницей шоу «Голос» Соной Дуноян.
11 июля свое творчество подарят музыканты из Китая. Группа MaBang описывает свой музыкальный стиль как сплав фолка, рока и регги. Также услышим ансамбль «Джанги» с азербайджанским джаз-мугамом и премьеру программы француженки Морган Джи и российского Gurude.
12 июля украсит музыкальное трио из Башкортостана AY YOLA. Завершит программу главной сцены диджейский сет от команды Qaraqoom из Ташкента.