«МИР Сибири», который состоится в Красноярском крае, объявил первых хедлайнеров

10 июля на сцену выйдут проект Zventa Sventana — команда Тины Кузнецовой и Юрия Усачёва. Слушателей ждут русские народные песни на фоне хауса, дабстепа и драм-н-бейса. В этот же вечер на Главную сцену поднимется этно-рок-группа ielele. Эстафету подхватит «Неизвестный Композитор» с участницей шоу «Голос» Соной Дуноян.