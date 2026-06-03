На Парижской неделе моды на Урале показали коллекции 13 брендов со всей страны

Организаторы расширили географию событий и участников. В Челябинске и Магнитогорске для гостей подготовили тематические лекции, дискуссии, выставки и конкурс «Модный цех», а в селе Париж свои коллекции представили 13 брендов, 9 из которых — челябинские. Модели дефилировали на подиуме под сводами Парижской башни.
— Коллекции, как и само мероприятие, объединены темой многогранности проявлений культурных кодов. Представители нескольких регионов показали наполненность российской моды смыслами, уникальными «голосами», звучащими в унисон, — говорит директор Агентства развития креативных индустрий Челябинской области Ирина Чиркова. — Многозвучие выражается и в особом отношении к развитию села, которое благодаря нашему проекту трансформируется, обретает новые краски.
Специальным гостем Недели моды стал историк моды и искусствовед Анатоль Вовк. Он не только посетил показ, но и за несколько часов до него провел в Магнитогорске лекцию-дискуссию, посвященную коллаборациям современных брендов с народными промыслами.
Собравшиеся в Париже наслаждались органной музыкой в исполнении профессора Московской консерватории Евгении Кривицкой и солистов Челябинской государственной филармонии.