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На угольной шахте под Ростовом прошли учения по ликвидации аварий

Специалисты Ростехнадзора проверили готовность к ЧС сотрудников шахты под Ростовом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области прошли учения по ликвидации последствий аварий в угольной шахте. Об этом сообщают в Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора.

Сотрудники ведомства проверили готовность работников АО «Донуголь» на шахте «Шерловская-Наклонная». В учениях также участвовали представители горноспасательного отряда.

Они оценили подготовку вспомогательной горноспасательной команды, руководителей и специалистов опасного производственного объекта.

— Тренировка прошла успешно. Все запланированные мероприятия выполнили в полном объеме. Организация и персонал получили оценку, подтверждающую готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций, — прокомментировали в Ростехнадзоре.

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