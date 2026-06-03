В Красноярске пройдет фестиваль русской культуры

Завершится фестиваль большим танцевальным флешмобом, хороводом и общим исполнением песни. Продолжением программы станут молодежные «Русские игры». Они пройдут на острове Татышев 7 июня в 12:40. Фестиваль откроет серию национальных и межнациональных мероприятий в Красноярске. Следующие события состоятся 12 июня, в День России.