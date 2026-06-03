В Красноярске пройдет фестиваль русской культуры

В Красноярске на острове Татышев 6 июня пройдет фестиваль русской культуры «Моя Родина, Россия». Об этом сообщили в администрации города.
Центральным событием станет концертно просветительская программа на основной сцене. В ней примут участие профессиональные и самодеятельные коллективы Красноярского края. Программу разделят на три тематических блока. Гостям представят фольклор, народно сценический жанр и этно фолк.
Также в парковой зоне будут работать интерактивные площадки. Красноярцы смогут посетить выставку традиционного русского быта, мастер классы по народным промыслам, площадки народных игр и фольклорные интерактивы с песнями.
Завершится фестиваль большим танцевальным флешмобом, хороводом и общим исполнением песни. Продолжением программы станут молодежные «Русские игры». Они пройдут на острове Татышев 7 июня в 12:40. Фестиваль откроет серию национальных и межнациональных мероприятий в Красноярске. Следующие события состоятся 12 июня, в День России.
Фестиваль приурочен ко Дню русского языка и дню рождения Александра Пушкина. Гостей будут ждать в восточной части острова Татышев, в сценическом комплексе амфитеатр «Ракушка». Начало в 12:00.
Напомним, 2026 год объявлен Президентом России Годом единства народов. В Красноярском крае проживают представители 169 национальностей.