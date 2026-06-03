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В Красноярске пройдет фестиваль русской культуры

В Красноярске на острове Татышев 6 июня пройдет фестиваль русской культуры «Моя Родина, Россия».

В Красноярске на острове Татышев 6 июня пройдет фестиваль русской культуры «Моя Родина, Россия». Об этом сообщили в администрации города.

Центральным событием станет концертно просветительская программа на основной сцене. В ней примут участие профессиональные и самодеятельные коллективы Красноярского края. Программу разделят на три тематических блока. Гостям представят фольклор, народно сценический жанр и этно фолк.

Также в парковой зоне будут работать интерактивные площадки. Красноярцы смогут посетить выставку традиционного русского быта, мастер классы по народным промыслам, площадки народных игр и фольклорные интерактивы с песнями.

Завершится фестиваль большим танцевальным флешмобом, хороводом и общим исполнением песни. Продолжением программы станут молодежные «Русские игры». Они пройдут на острове Татышев 7 июня в 12:40. Фестиваль откроет серию национальных и межнациональных мероприятий в Красноярске. Следующие события состоятся 12 июня, в День России.

Фестиваль приурочен ко Дню русского языка и дню рождения Александра Пушкина. Гостей будут ждать в восточной части острова Татышев, в сценическом комплексе амфитеатр «Ракушка». Начало в 12:00.

Напомним, 2026 год объявлен Президентом России Годом единства народов. В Красноярском крае проживают представители 169 национальностей.