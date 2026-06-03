Два человека погибли в тройном ДТП на трассе М4 под Каменоломнями

При выполнении маневра водитель не уступил дорогу встречному транспорту — автомашине ВАЗ-2115 с 25-летним водителем за рулем. Произошло лобовое столкновение, после которого «пятнадцатая» врезалась в третий автомобиль Opel Vectra под управлением 64-летнего мужчины.