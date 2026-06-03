Уходивший от полицейской погони мотоциклист жестко сбил женщину в Норильске (видео)

Все случилось 2 июня вечером. Патруль заметил движущийся по улице Маслова ИЖ без номеров. Водитель был в мотошлеме, но без специальной экипировки, а за его спиной сидел пассажир. Байкер проигнорировал сигнал об остановке и автоинспекторы начали преследование.