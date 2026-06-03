Уходивший от полицейской погони мотоциклист жестко сбил женщину в Норильске (видео)

В Норильске 16-летний водитель мотоцикла пытался скрыться от инспекторов ДПС и устроил ДТП, сообщает ГУ МВД Красноярского края.
Все случилось 2 июня вечером. Патруль заметил движущийся по улице Маслова ИЖ без номеров. Водитель был в мотошлеме, но без специальной экипировки, а за его спиной сидел пассажир. Байкер проигнорировал сигнал об остановке и автоинспекторы начали преследование.
«В попытке скрыться от сотрудников ОВД водитель, двигаясь по городским улицам на высокой скорости, наехал на 40-летнюю женщину-пешехода», — рассказали в полиции.
После случившегося мотоциклист и его пассажир бросили транспорт и попытались убежать, но были задержаны. А пострадавшую женщину доставили в больницу.
По факту ДТП возбудили административное дело по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Кроме того, к ответственности могут привлечь родителей несовершеннолетнего водителя.
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