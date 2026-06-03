Новые возможности медицинской поддержки пациентов с редкими заболеваниями обсудили в Хабаровске

На научно-практической конференции «Комплексные решения в практике ведения пациентов с орфанными заболеваниями» собрались врачи, организаторы здравоохранения, медицинские генетики, юристы и представители пациентских сообществ. Цель мероприятия — найти решение вопросов региона в помощи людям с редкими заболеваниями. Этим занимаются в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Оказывает необходимую медпомощь Хабаровский Центр орфанных заболеваний. Особое внимание заострили на сложных клинических случаях и нормативно-правовых аспектах. На мероприятии отметили, что Хабаровский край может стать пилотным регионом Дальнего Востока по оказанию комплексной помощи пациентам с редкими заболеваниями.