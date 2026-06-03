Shot: Россиянка, приехавшая на отдых в ЮАР, заразилась лихорадкой денге

В Южной Африке зафиксировали первый случай заражения лихорадкой денге в этом году — заболевание обнаружили у россиянки, приехавшей на отдых. Об этом в среду, 3 июня, сообщили в Telegram-канале Shot.
По данным канала, теперь комары-переносчики опасного вируса встречаются в ЮАР и Зимбабве. Таким образом подхватила заболевание 38-летняя жительница Химок. В прошлом месяце девушка отдыхала сразу в нескольких странах — ЮАР, Замбии и Зимбабве.
Сначала никаких симптомов лихорадки денге у нее не наблюдалось, однако все изменилось после возвращения в Москву. 23 мая у девушки появилась сильная слабость, высокая температура, ломота в костях, сыпь на руках и спине.
Туристку госпитализировали в больницу, где врачи и диагностировали у нее лихорадку денге. На данный момент девушка принимает лекарства по рекомендации медиков, уточнили в публикации.
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