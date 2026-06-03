Shot: Россиянка, приехавшая на отдых в ЮАР, заразилась лихорадкой денге

Россияне стали чаще заражаться опасными инфекциями и паразитами от комаров. Специалисты предупредили, что этим летом ожидается нашествие насекомых. Их активность связана с влажной зимой. Как защититься от комаров и какие болезни они переносят в наших широтах, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.