В Амурске компания «Полиметалл» открыла жилой комплекс для своих сотрудников

В Амурске введён в эксплуатацию многоквартирный жилой комплекс «Перспектива» на 25 квартир. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», ключи от нового жилья получили первые семьи сотрудников Амурского гидрометаллургического комбината.
Шестиэтажное здание общей площадью 3,8 тыс. кв. метров расположено в черте города. Помимо жилых помещений (свыше 2 тыс. кв.м), в доме оборудованы спортивный зал, детская игровая комната и коворкинг-зона. На прилегающей территории площадью 668,5 кв.м. обустроены детская, тренажерная и баскетбольная площадки.
Как отметил министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев, подобные проекты напрямую влияют на закрепление кадров на Дальнем Востоке.
— Амурский ГМК подтверждает статус надежного социального партнера региона. Создание комфортных условий для сотрудников помогает отрасли привлекать ценных специалистов, — подчеркнул Александр Леонтьев.
Управляющий директор АГМК Константин Гаврищук назвал «Перспективу» символом будущего и профессионального роста.
— Сегодня ключи получили первые семьи, но дом будет наполняться и дальше. Мы создаем в Амурске прочный фундамент для того, чтобы каждый ценный специалист имел достойные условия для себя и своей семьи, — сказал он.
Сергей Кузнецов, заместитель начальника отдела капитального строительства, переехал в Амурск из Ростова‑на‑Дону 6 лет назад. Здесь он встретил свою супругу, и город стал для него по‑настоящему родным. Сергей участвовал в строительстве «Перспективы», не зная, что сам станет ее жильцом.
В ходе церемонии новоселам вручили ключи, после чего участники высадили аллею «Перспектива».