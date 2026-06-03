Продала квартиру и сбросила деньги с балкона: в Красноярске будут судить курьера мошенников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске перед судом предстанет студент одного из городских вузов, обвиняемый в участии в мошеннической схеме. По данным полиции, он забрал у двух пожилых жителей края 13,5 млн рублей.
Одной из потерпевших стала красноярка, которая в октябре прошлого года получила звонок на стационарный телефон. Неизвестный представился техником телефонной компании и сообщил, что в доме якобы меняют старые кабели на оптоволоконные. Для «замены абонентского номера» женщину попросили дать голосовое согласие и продиктовать паспортные данные.
На следующий день ей позвонил уже другой человек — якобы представитель силовой структуры. Он заявил, что после передачи данных женщина «стала мошенницей»: на ее имя будто бы оформили три кредита на 4 млн рублей, а деньги переводят в недружественную страну.
Пенсионерке предложили оформить новые кредиты и перевести средства на «безопасный счет». Когда банк отказал ей в выдаче денег, злоумышленники перешли к следующему этапу давления.
Женщине сообщили, что ее квартира якобы переписана на других лиц. Чтобы вернуть жилье, ей предложили продать недвижимость, передать деньги «инкассатору», а затем провести «самовыкуп» квартиры у государства.
Поверив мошенникам, красноярка продала квартиру за 3,5 млн рублей. Деньги она положила в пакет и сбросила с балкона курьеру. После этого тот оставил их в месте, указанном организаторами схемы.
Личность курьера установили сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю. Им оказался студент одного из вузов краевого центра.
Позже полицейские выяснили, что обвиняемый еще дважды забирал деньги у жителя Железногорска. Потерпевший специально приезжал в Красноярск и передавал ему личные накопления. Общая сумма этих передач составила 10 млн рублей.
Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование завершено. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.