Учёный РАН заявил, что искусственный интеллект лишь имитирует понимание человека

«Можно создать программу, что вроде бы человек, но не человек, а машина, которая может разговаривать. Она отвечает на вопросы, вроде бы входит в ваше состояние. Но на самом деле она ведёт себя в соответствии с той программой, которая в неё заложена, и с теми готовыми ответами, которые туда внесены. Она не может учесть конкретные ситуации», — пояснил учёный.