Красноярские ученые предложили нетравмирующий тест для наблюдения за раком мочевого пузыря

Специалисты также проверили, можно ли использовать метод для наблюдения за пациентами после лечения. Оказалось, что после удаления опухоли содержание сурвивина в моче обычно снижается, а при рецидиве снова растет. Ученые отмечают, что такой анализ может помочь контролировать состояние пациентов без постоянных инвазивных процедур.