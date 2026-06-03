Красноярские ученые предложили нетравмирующий тест для наблюдения за раком мочевого пузыря

Красноярские ученые разработали биотест для наблюдения за состоянием пациентов после лечения рака мочевого пузыря. Об этом сообщили в Красноярском научном центре СО РАН.
Метод основан на определении в моче белка сурвивина. В норме его содержание низкое, но при развитии опухолевого процесса уровень этого белка может расти. Если опухоль удаляют, показатель снижается, а при рецидиве снова увеличивается.
Тест работает на основе биолюминесцентного иммуноанализа. К белку сурвивину присоединяют светящуюся метку. Чем больше белка в образце, тем ярче световой сигнал.
«Обнаружение сурвивина сопровождается излучением голубого света. Разработанный нами способ способен выявлять мочевой сурвивин в диагностически значимом диапазоне концентраций», — рассказал Никита Панамарев, младший научный сотрудник Института биофизики СО РАН.
По данным ученых, анализ смог различать группы больных и здоровых пациентов со специфичностью до 97%. Особенно показательным тест оказался при более агрессивных формах опухоли, когда концентрация сурвивина связана со стадией и размером новообразования.
Специалисты также проверили, можно ли использовать метод для наблюдения за пациентами после лечения. Оказалось, что после удаления опухоли содержание сурвивина в моче обычно снижается, а при рецидиве снова растет. Ученые отмечают, что такой анализ может помочь контролировать состояние пациентов без постоянных инвазивных процедур.
При этом тест пока не может быть единственным способом диагностики, особенно на ранних стадиях заболевания. Все реагенты для разработки теста произведены в России. После необходимых сертификационных процедур методика может стать доступной для лабораторий поликлиник.
Исследование провели специалисты Красноярского научного центра СО РАН совместно с коллегами из КрасГМУ и онкологами Красноярского краевого онкодиспансера. Результаты опубликованы в журнале «Вопросы онкологии».