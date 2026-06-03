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Два светофора не работают сегодня в Нижнем Новгороде

Водителей и пешеходов просят быть внимательными.

Источник: Время

Два светофора не работают в Нижнем Новгороде 3 июня. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Речь идет о светофорных объектах в районе дома № 6 на площади Горького и на пересечении улиц Тимирязева и Кулибина. Оба они неисправны.

Водителей просят быть внимательными при движении на данных участках и пропускать пешеходов на переходе. Пешеходам, в свою очередь, нужно убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.

Напомним, девятнадцать современных светофорных объектов установят на Московском шоссе в этом году.