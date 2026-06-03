В Алматы водителя BMW с примечательными номерами наказали за громкий тюнинг

«Транспортное средство передвигалось с явными признаками незаконно установленного так называемого “прямоточного” глушителя. Кроме того, водитель допустил нарушения правил маневрирования и дорожной разметки. По всем выявленным фактам он привлечен к административной ответственности», — сообщили в ведомстве.