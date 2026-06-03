«Грязный Страсбург»: евродепутата подкосила антисанитария в отеле

Жалобы евродепутатов на всевозможные унижения, которыми оборачивается ежемесячное кочевье в Страсбург на пленарную неделю, — не редкость. Однако на сей раз один из парламентариев после ночевки в отеле обратился к врачам, сообщает Politico.
Имя еврозаконодателя не раскрывается. Как следует из протокола заседания одного из внутренних административных органов, депутат вызвал помощь после «случая грубого нарушения гигиены… в отеле во время официальной командировки». «Условия проживания вынудили пострадавшего обратиться за лечением в медицинскую службу Парламента», — говорится в заметках к заседанию, состоявшемуся 29 апреля. Вопрос поднял социалист из Люксембурга Марк Анхель, входящий в состав этого органа.
Анхель отказался назвать ни местонахождение, ни название гостиницы, ни имя пострадавшего коллеги, но пояснил Politico: этот случай — наглядный пример «необходимости разработать процедуру реагирования на проблемы с гигиеной, которые могут возникнуть во время официальных миссий с участием депутатов и сотрудников». Такая процедура позволила бы оперативно сообщать о подобных инцидентах туристическому агентству парламента и, возможно, исключать проблемные отели из списка предлагаемых парламентариям вариантов.
По словам двух информированных источников, знакомых с деталями щекотливого инцидента, речь идет об отеле в Страсбурге — том самом городе, куда ежемесячно съезжаются законодатели, помощники, чиновники, лоббисты и журналисты на пленарную сессию Европарламента. Один из собеседников уточнил: гостиница не входила в рекомендованный туроператором перечень.
Это далеко не первый случай, когда страсбургское жилье ставит Европарламент в неловкое положение. В 2021 году тогдашний председатель парламента Давид Сассоли попал в больницу с пневмонией, подхватив болезнь легионеров, предположительно, во время проживания в страсбургском отеле. В январе следующего года Сассоли скончался.
Очередной инцидент лишь добавляет масла в огонь давних дебатов о ежемесячном переезде парламента между Брюсселем и Страсбургом. Этот порядок закреплен в договорах ЕС, но годами вызывает критику со стороны депутатов, называющих его дорогостоящим, громоздким и расточительным для экологии. Еще в 2014 году аудиторы Евросоюза подсчитали: содержание второй резиденции парламента обходится налогоплательщикам в 114 миллионов евро ежегодно.
«Парламент рассчитывает, что жилье, используемое в официальных командировках, соответствует надлежащим стандартам качества, безопасности и гигиены, — заявил представитель законодательного органа. — При поступлении жалобы она оценивается компетентными службами и, при необходимости, ставится перед поставщиком туристических услуг и соответствующим отелем во избежание подобных инцидентов в будущем».