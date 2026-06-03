«Грязный Страсбург»: евродепутата подкосила антисанитария в отеле

Анхель отказался назвать ни местонахождение, ни название гостиницы, ни имя пострадавшего коллеги, но пояснил Politico: этот случай — наглядный пример «необходимости разработать процедуру реагирования на проблемы с гигиеной, которые могут возникнуть во время официальных миссий с участием депутатов и сотрудников». Такая процедура позволила бы оперативно сообщать о подобных инцидентах туристическому агентству парламента и, возможно, исключать проблемные отели из списка предлагаемых парламентариям вариантов.