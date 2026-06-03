Кому из водителей спишут штрафы в Казахстане

В кулуарах мажилиса Адилову задали вопрос о том, кто из водителей может рассчитывать на списание штрафов.
"В первую очередь, мы уже говорили о том, что по линии министерства внутренних дел — это 58 статей. Больше всего у нас подпадают в эту категорию правонарушения, связанные с нарушением дорожной безопасности. Это — нарушение разметки, пользования мобильным телефоном, непристегнутый ремень и другие.
Еще раз отмечаю, что здесь касается тех административных правонарушений и деяний, которые не несут в себе общественную опасность и не ставят вопрос о безопасности наших граждан", — сообщил Адилов.