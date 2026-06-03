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Кому из водителей спишут штрафы в Казахстане

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов рассказал, кому из водителей спишут штрафы в рамках административной амнистии в Казахстане, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В кулуарах мажилиса Адилову задали вопрос о том, кто из водителей может рассчитывать на списание штрафов.

"В первую очередь, мы уже говорили о том, что по линии министерства внутренних дел — это 58 статей. Больше всего у нас подпадают в эту категорию правонарушения, связанные с нарушением дорожной безопасности. Это — нарушение разметки, пользования мобильным телефоном, непристегнутый ремень и другие.

Еще раз отмечаю, что здесь касается тех административных правонарушений и деяний, которые не несут в себе общественную опасность и не ставят вопрос о безопасности наших граждан", — сообщил Адилов.