Кому из водителей спишут штрафы в Казахстане

"В первую очередь, мы уже говорили о том, что по линии министерства внутренних дел — это 58 статей. Больше всего у нас подпадают в эту категорию правонарушения, связанные с нарушением дорожной безопасности. Это — нарушение разметки, пользования мобильным телефоном, непристегнутый ремень и другие.