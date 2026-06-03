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В Индустриальном районе Перми продается участок под торговый центр за 6,55 млн рублей

Объявлен аукцион по продаже участка площадью 0,16 га в микрорайоне Верхние Муллы. Об этом сообщает «Дом.РФ». Участок предназначен для строительства торгового центра районного формата. Начальная цена лота составляет 6,55 млн руб. Заявки принимаются до 22 июня. Аукцион состоится 26 июня.

Объявлен аукцион по продаже участка площадью 0,16 га в микрорайоне Верхние Муллы. Об этом сообщает «Дом.РФ». Участок предназначен для строительства торгового центра районного формата. Начальная цена лота составляет 6,55 млн руб. Заявки принимаются до 22 июня. Аукцион состоится 26 июня.