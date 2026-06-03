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Диетолог Валикова рассказала, кому категорически нельзя есть персики

В некоторых случаях они способны вызвать тяжёлую аллергическую реакцию и серьёзно ухудшить самочувствие.

Источник: Нижегородская правда

В продаже уже появились первые персики свежего урожая. Этот сезонный фрукт известен своими полезными свойствами, но в некоторых случаях может вызвать сильную аллергию и ухудшить самочувствие. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Валикова.

Персики богаты витаминами А, С и Е, а также содержат калий, магний и пищевые волокна. Эти компоненты помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, улучшают пищеварение и борются со свободными радикалами. Благодаря высокому содержанию воды, персики особенно полезны в летний период. Регулярное употребление этого фрукта в умеренных количествах способствует поддержанию водного баланса и улучшает состояние кожи.

Однако не всем персики подходят одинаково хорошо. Диетолог предупреждает, что людям с аллергией на косточковые плоды следует быть особенно осторожными. В редких случаях аллергическая реакция на персики может быть очень серьёзной, вплоть до отёка Квинке и затруднённого дыхания. Такие состояния требуют немедленного медицинского вмешательства и могут быть опасны для жизни.

Также стоит ограничить употребление персиков людям с сахарным диабетом из-за их высокого содержания природных сахаров. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, также рекомендуется контролировать количество этого фрукта в рационе.

При выборе персиков важно обращать внимание на их аромат и внешний вид. Слишком твёрдые плоды обычно недозрелые и менее вкусные. Кроме того, перед употреблением фрукты необходимо тщательно мыть.

Здоровому человеку достаточно съедать один-два персика в день, чтобы насладиться всеми их полезными свойствами и избежать излишней нагрузки на организм.