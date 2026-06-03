Диетолог Валикова рассказала, кому категорически нельзя есть персики

Однако не всем персики подходят одинаково хорошо. Диетолог предупреждает, что людям с аллергией на косточковые плоды следует быть особенно осторожными. В редких случаях аллергическая реакция на персики может быть очень серьёзной, вплоть до отёка Квинке и затруднённого дыхания. Такие состояния требуют немедленного медицинского вмешательства и могут быть опасны для жизни.