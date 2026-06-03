Снизить срок лишения прав за нетрезвое вождение предложили в Казахстане

«Поступают многочисленные жалобы по вопросу смягчения наказания по статье 608 КоАП РК касательно лишения управления транспортным средством на семь лет за вождение в нетрезвом виде. Мы неоднократно обращались в ваше ведомство для рассмотрения этого вопроса, в том числе и в рамках рассмотрения вопроса об амнистии. Как в обществе, так и в стенах парламента возникает много споров, есть как противники смягчения наказания по этой статье, так и сторонники. Я не ставлю вопрос о полной амнистии по данной статье. Может, стоило хотя бы снизить срок лишения водительских прав, к примеру, до четырех лет для тех, кто отбыл уже больше половины срока наказания. Хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу», — заявил депутат.