Снизить срок лишения прав за нетрезвое вождение предложили в Казахстане

«Поступают многочисленные жалобы по вопросу смягчения наказания по статье 608 КоАП РК касательно лишения управления транспортным средством на семь лет за вождение в нетрезвом виде. Мы неоднократно обращались в ваше ведомство для рассмотрения этого вопроса, в том числе и в рамках рассмотрения вопроса об амнистии. Как в обществе, так и в стенах парламента возникает много споров, есть как противники смягчения наказания по этой статье, так и сторонники. Я не ставлю вопрос о полной амнистии по данной статье. Может, стоило хотя бы снизить срок лишения водительских прав, к примеру, до четырех лет для тех, кто отбыл уже больше половины срока наказания. Хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу», — заявил депутат.
«Поступают многочисленные жалобы по вопросу смягчения наказания по статье 608 КоАП РК касательно лишения управления транспортным средством на семь лет за вождение в нетрезвом виде. Мы неоднократно обращались в ваше ведомство для рассмотрения этого вопроса, в том числе и в рамках рассмотрения вопроса об амнистии. Как в обществе, так и в стенах парламента возникает много споров, есть как противники смягчения наказания по этой статье, так и сторонники. Я не ставлю вопрос о полной амнистии по данной статье. Может, стоило хотя бы снизить срок лишения водительских прав, к примеру, до четырех лет для тех, кто отбыл уже больше половины срока наказания. Хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу», — заявил депутат.
В ответ заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов заявил, что позиция МВД в этом вопросе непоколебима и однозначна.
"Любые послабления недопустимы. Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения представляет собой повышенную угрозу жизни и здоровью граждан и является одной из причин ДТП с тяжкими последствиями. Касательно административной амнистии судебные решения не отзываются, вопрос стоит только о списании штрафов.
Хотелось бы вернуться к статистике. На сегодня за пять месяцев текущего года по вине нетрезвых водителей совершено 144 ДТП, погибло 4 человека, 212 получили ранения. В прошлом году — 673 ДТП, погибло 56 человек, в том числе один ребенок.
Поэтому работа МВД направлена исключительно на обеспечение нулевой терпимости к нетрезвому вождению", — заключил Адилов.