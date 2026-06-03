Дмитриев: Состав участников ПМЭФ свидетельствует о провале политики глобалистов

Дмитриев также напомнил, что участие в ПМЭФ примут делегации из европейских стран. Он связал экономические трудности Европы с отказом от российских энергоресурсов и отметил, что на форуме будут присутствовать представители немецкой партии «Альтернатива для Германии», выступающей за более прагматичный подход к отношениям с Россией, передает ТАСС.