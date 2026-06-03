Состав участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) свидетельствует о провале политики глобалистов. Такое мнение в ходе ПМЭФ в среду, 3 июня, выразил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
По его словам, форум проходит в период серьезных изменений в мировой экономике и объединяет более 130 стран, готовых развивать сотрудничество на принципах партнерства.
— И форум как раз объединяет суверенные страны, которые готовы на принципе партнерства двигаться вперед к развитию своих экономик, к созидательным экономическим действиям, — заявил Дмитриев.
Глава РФПИ отметил, что страны глобального Юга продолжают усиливать свои экономические позиции и расширять взаимодействие с Россией. По его словам, представители этих государств будут широко представлены на форуме.
Дмитриев также напомнил, что участие в ПМЭФ примут делегации из европейских стран. Он связал экономические трудности Европы с отказом от российских энергоресурсов и отметил, что на форуме будут присутствовать представители немецкой партии «Альтернатива для Германии», выступающей за более прагматичный подход к отношениям с Россией, передает ТАСС.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее говорил, что президент России Владимир Путин выступит с содержательной речью. Он добавил, что выступление Путина на форуме является ожидаемой частью программы и привлекает большое внимание.