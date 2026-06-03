Участниками Международной летней школы по русскому языку в ИРНИТУ стали 18 студентов из вузов Узбекистана и Монголии

В Иркутском политехе 2 июня стартовала двухнедельная Международная летняя школа по русскому языку для иностранных студентов. Участниками образовательного проекта стали 18 ребят из вузов Узбекистана и Монголиии.
Модератором торжественной церемонии открытия летней школы выступила специалист отдела академической мобильности и ресурсных центров Дирекции международной деятельности ИРНИТУ Анна Минаева. Она поприветствовала участников из Ташкентского международного университета КИМЁ (Узбекистан), Монгольского государственного университета и Монгольского государственного университета образования.
Анна Минаева рассказала, что летняя школа по русскому языку приурочена ко дню рождения Александра Пушкина, который отмечается 6 июня. Великий русский поэт, драматург и прозаик сделал бесценный вклад в развитие русского языка, мировой литературы и культуры.
По информации проректора по международной деятельности Степана Быкова, Иркутский политех в пятый раз проводит Международную летнюю школу для студентов зарубежных вузов: «Я надеюсь, что ближайшие дни станут для вас незабываемыми, и вы не только повысите уровень владения русским языком. Освоив ключевые аспекты коммуникации, вы приобретете новые знакомства. Очень надеюсь, что русский язык станет для вас языком дружбы, и вы еще не раз к нам вернетесь».
Обращаясь к участникам образовательного проекта, директор Департамента лингводидактики русского языка Байкальского института БРИКС Алла Антонова подчеркнула: "Мы очень рады вас видеть! Наша летняя школа уникальна тем, что мы не готовим универсальные уроки, — мы ждем именно вас. Всегда внимательно смотрим, кто к нам приедет, из какой страны, из какой культуры, какого возраста и с каким уровнем русского языка. Исходя из этого, старательно подбираем преподавателей, чтобы вам было интересно и комфортно учиться.
На две недели вашими наставниками станут старший преподаватель Ирина Ивановна Золотарева и Наталия Александровна Петрова.
На открытии летней школы выступили студентки подготовительного отделения из Китая, которым помогла подготовиться преподаватель Наталья Олеговна Толстикова.
Студентка Чжао Пэйи совсем недавно начала изучать русский язык, но уже может гордиться своими успехами. Она презентовала аудитории видео-открытку «Город, в котором я живу».
Чжао Пэйи рассказала о своих маленьких и больших открытиях в Иркутске. Интернациональная группа, в которой китайская студентка осваивает русский язык, совершила путешествие на Байкал, познакомилась с нерпой и побывала в политехе на концерте музыкальной группы из Китая. Ребята встречали Новый год по-русски и ели мороженое в сорокоградусный мороз: «Мы же сибиряки!». Эти яркие кадры и эмоциональный рассказ произвели большое впечатление на монгольских и узбекских участников летней школы.
Никого не оставило равнодушным выступление студентки Чжан Иньшо, которая продемонстрировала любовь к русской классике. Она проникновенно прочитала прощальный ответ Татьяны Онегину из знаменитого романа в стихах Александра Пушкина. Примечательно, что китайская студентка читала пушкинские строчки на фоне кадров из известного фильма «Евгений Онегин», отличающегося глубиной психологизма, где «русские» характеры попытались передать Рэйф Файнс и Лив Тайлер.
На церемонии открытия летней школы также выступили студенты из ансамбля русской песни «Калина», придав особый колорит мероприятию.
Участникам школы представили ролик о том, как проходило обучение в 2025 году и рассказали о предстоящей программе, которая позволит не только значительно улучшить языковые навыки, но и глубоко прочувствовать дух России, её культурное и историческое наследие.
Для ребят организуют увлекательные поездки на Байкал, в архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Студенты будут гулять пешком по Иркутску, посетят Галерею сибирского искусства и Галерею современного искусства Виктора Бронштейна. Кроме того, участники проекта побывают в Минералогическом музее ИРНИТУ и в Иркутском нерпинарии, откроют для себя традиционные русские блюда и узнают секреты местной кухни.
Обучение в летней школе завершится защитой проектов.