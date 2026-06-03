Участниками Международной летней школы по русскому языку в ИРНИТУ стали 18 студентов из вузов Узбекистана и Монголии

Обращаясь к участникам образовательного проекта, директор Департамента лингводидактики русского языка Байкальского института БРИКС Алла Антонова подчеркнула: "Мы очень рады вас видеть! Наша летняя школа уникальна тем, что мы не готовим универсальные уроки, — мы ждем именно вас. Всегда внимательно смотрим, кто к нам приедет, из какой страны, из какой культуры, какого возраста и с каким уровнем русского языка. Исходя из этого, старательно подбираем преподавателей, чтобы вам было интересно и комфортно учиться.