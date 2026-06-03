В Эстонии объявляли ночную тревогу из-за атаки беспилотников

Силы обороны республики сообщили об опасности в 4:37. Под угрозу попали Тартуский, Йыгеваский, Вильяндиский, Валгаский, Пылваский и Выруский уезды, сообщает «Интерфакс».
В заявлении, обращенном к гражданам, говорилось: «При обнаружении дрона укройтесь и позвоните по номеру 112».
К 6:04 по местному времени Силы обороны сняли угрозу для всей территории страны.
Напомним в ночь на 3 июня, по данным Министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 354 украинских беспилотника. Атаки отражали над 16 регионами России и акваторией Азовского моря. В ДНР, в городе Енакиево, дроны ударили по рейсовому автобусу. В результате погибли семь человек, еще десять пострадавших, включая ребенка, доставили в больницу. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье о теракте.