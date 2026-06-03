Житель Волгограда хранил симбоксы, с которых звонили мошенники

В среду в ФСБ РФ рассказали, что ведомство вместе с МВД и ФСИН РФ пресекло деятельность жителя Волгограда, причастного к государственной измене. Мужчина за деньги сотрудничал с ВСУ и активировал российские сим-карты, которые использовались в том числе для афер в отношении близких родственников пропавших без вести и попавших в плен военных ВС РФ. Возбуждены дела о госизмене и заведомо ложных сообщениях о терактах.