В Минприроды рассказали о росте турпотока в Монголию

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Российские туристы в первом квартале 2026 года стали ездить в Монголию в 1,6 раза чаще по сравнению с тем же периодом прошлого года, страны продолжают диалог о запуске прямого рейса между столицами, сообщил в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ, сопредседатель межправкомиссии России и Монголии Александр Козлов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).