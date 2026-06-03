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В Минприроды рассказали о росте турпотока в Монголию

Козлов: Российские туристы стали в 1,6 раза чаще ездить в Монголию.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Российские туристы в первом квартале 2026 года стали ездить в Монголию в 1,6 раза чаще по сравнению с тем же периодом прошлого года, страны продолжают диалог о запуске прямого рейса между столицами, сообщил в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ, сопредседатель межправкомиссии России и Монголии Александр Козлов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«На протяжении последних пяти лет наблюдаем значительный рост туристического потока из России в Монголию. За первый квартал 2026 года турпоток вырос на 62% по сравнению с прошлым годом, что позволяет нам прогнозировать продолжение этой тенденции», — сказал министр.

Он отметил, что сейчас власти двух стран проводят исследования на рынке туристических товаров и услуг, улучшают туристическую инфраструктуру, развивают трансграничные туристические маршруты, такие как «Великий чайный путь».

«Сегодня в Улан-Батор выполняются рейсы из Иркутска и Красноярска. В рамках межправкомиссии ведем диалог с монгольскими коллегами по поводу запуска прямого рейса между нашими столицами», — добавил Козлов.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.