В Минприроды рассказали о росте турпотока в Монголию

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Российские туристы в первом квартале 2026 года стали ездить в Монголию в 1,6 раза чаще по сравнению с тем же периодом прошлого года, страны продолжают диалог о запуске прямого рейса между столицами, сообщил в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ, сопредседатель межправкомиссии России и Монголии Александр Козлов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«На протяжении последних пяти лет наблюдаем значительный рост туристического потока из России в Монголию. За первый квартал 2026 года турпоток вырос на 62% по сравнению с прошлым годом, что позволяет нам прогнозировать продолжение этой тенденции», — сказал министр.
Он отметил, что сейчас власти двух стран проводят исследования на рынке туристических товаров и услуг, улучшают туристическую инфраструктуру, развивают трансграничные туристические маршруты, такие как «Великий чайный путь».
«Сегодня в Улан-Батор выполняются рейсы из Иркутска и Красноярска. В рамках межправкомиссии ведем диалог с монгольскими коллегами по поводу запуска прямого рейса между нашими столицами», — добавил Козлов.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.