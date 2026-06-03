Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Реставратор Гродековского музея отправится в академическую экспедицию с Эрмитажем

Александра Стяжкина вновь одержала победу в конкурсе фонда Потанина.

Источник: Хабаровский край сегодня

Художник-реставратор Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова Александра Стяжкина одержала победу в грантовом конкурсе «Музей без границ» по направлению «Индивидуальная траектория». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», при поддержке фонда Владимира Потанина в начале августа этого года она отправится в старейшую академическую экспедицию на юге России.

— Александра Стяжкина пройдёт обучение у лучших реставраторов страны, изучит новые технологии, чтобы потом использовать их на базе Гродековского музея, — рассказали в учреждении культуры.

Первым этапом обучения станет Восточно-Боспорская археологической экспедиция Государственного Эрмитажа и Российской академии наук. Хабаровчанка займется реставрацией античной керамики. Если быть точнее, местом работы художницы указан памятник «Семибратнее городище» в древнем городе Лабрисе.

В сентябре начнётся второй этап обучения — реставрационная стажировка в Государственном историческом музее. Здесь Александра Стяжкина освоит новейшие технологии реставрации музейных коллекций из стекла и фарфора.

— У нас очень большой фонд археологической керамики, хрупких экспонатов из фарфора и стекла — работа над ними проходит постоянно, но после экспедиции я смогу применять передовые методики. Я невероятно рада возможности побывать в легендарной экспедиции и познакомиться с керамической традицией далекого от нашего региона! Точно будут новые интересные люди, новый профессиональный опыт. А это крайне важно в моей профессии, — рассказала художник-реставратор.

Данная экспедиция у сотрудницы Гродековского музея не первая. Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало, что Александра Стяжкина после победы в конкурсе благотворительного фонда Потанина в 2025 году прошла стажировку в Центре имени академика Грабаря в Москве. После чего она стала первым на Дальнем Востоке реставратором, сумевшим получить доступ к работе с коллекциями Центра из керамики и фарфора.

Узнать больше по теме
Биография Владимира Потанина
Крупный предприниматель и государственный деятель, Владимир Потанин — один из ключевых представителей крупного бизнеса постсоветской России. Он известен как многолетний участник процессов приватизации, корпоративного управления и развития металлургической отрасли. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше