Реставратор Гродековского музея отправится в академическую экспедицию с Эрмитажем

— У нас очень большой фонд археологической керамики, хрупких экспонатов из фарфора и стекла — работа над ними проходит постоянно, но после экспедиции я смогу применять передовые методики. Я невероятно рада возможности побывать в легендарной экспедиции и познакомиться с керамической традицией далекого от нашего региона! Точно будут новые интересные люди, новый профессиональный опыт. А это крайне важно в моей профессии, — рассказала художник-реставратор.