Отдых в Турции может подешеветь: почему отельеры снижают цены

По его словам, к пересмотру ценовой политики гостиницы подталкивает не только падение спроса, но и растущая конкуренция со стороны других средиземноморских курортов. Туристы стали гораздо чувствительнее к ценам, и многие предприятия уже вынуждены корректировать стоимость услуг. Юзбашы сообщил, что сейчас в отрасли активно обсуждается максимальное снижение цен, чтобы не потерять туристов в условиях усилившейся конкуренции.