Евгений Адамов: у человечества появится неиссякаемый источник энергии

— Их пять, и каждая из них критическая. Первая — эффективность использования сырья. В сегодняшнем открытом цикле мы используем в качестве топлива только изотоп уран-235, а его в природной смеси — всего 0,7%. Остальные 99,3% — уран-238 — сжигаются в реакторе только косвенно, в небольшом количестве, как побочный эффект. По сути, мы выбрасываем на «хвостах» обогащения 99% сырья. Если ядерная энергетика останется в нынешнем масштабе — ну, до конца века уранового сырья хватит. Но если мы хотим вернуться к темпам развития конца восьмидесятых, дефицит урана — а с ним и резкий рост его цены — неизбежен уже во второй половине нашего столетия. В замкнутом цикле уран-238 вовлекается в работу, потому что в реакторе на быстрых нейтронах он превращается в плутоний-239 — превосходное делящееся топливо. Это многократно расширяет ресурсную базу.