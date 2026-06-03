«Война пришла ко мне в 12». Участник СВО рассказал о долге и учебе в вузе

«Хоть я и участник специальной военной операции, но также я и студент, на которого возложены определенные обязательства, и я не имею права ударить в грязь лицом. Знания, которые мне преподносит университет, — это мой вклад в будущее. Я горжусь тем, что у меня такие прекрасные наставники, люди, которые меня поддерживают. Моя история еще не окончена. И если мне представится возможность работать в госкорпорации “Росатом” или в НИЯУ МИФИ, заниматься молодежью, я буду счастлив, что нашел свое место», — рассказал он.