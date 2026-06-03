Власти сказали, что делать белорусам, если ветки яблони свисают на чужой участок. Подробности сообщает pristalica.by.
Житель деревни Углы, расположенной под Минском, обратился в сельский исполком из-за яблони на соседнем участке. По словам мужчины, дерево разрослось, ветки свисают над его территорией, создают помехи.
Правила благоустройства четко регламентируют расстояние от посадок до границы смежного участка. Для высокорослых растений выше трех метров дистанция должна быть не ближе 3 метров, для среднерослых — минимум 2 метра, а для низкорослых — не менее одного.
Вместе с тем в метровой зоне от забора соседа допускается высаживать газон или же растения высотой до метра.
Как объяснили в сельисполкоме, если дерево посажено вплотную к границе и его крона свисает на чужой участок, то это является нарушением и может грозить административной ответственностью. Но чаще всего достаточно и устного предупреждения для исправления ситуации.
Кстати, юрист назвала растения у домов белорусов, штраф за которые доходит до 450 рублей.
Тем временем ЖКХ сказало, что делать, если коммунальщики повредили авто при покосе травы.
Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июне 2026: список адресов, даты отключения.