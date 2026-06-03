Панические расстройства у нижегородцев будут лечить по новому стандарту

Ключевое изменение в схеме лечения — отказ от исключительно медикаментозной терапии. К приёму лекарств добавят курс психотерапии: он может включать до 15 сессий в индивидуальном или групповом формате. Такой комплексный подход призван повысить эффективность помощи и обеспечить более устойчивые результаты в долгосрочной перспективе.