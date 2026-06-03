Панические расстройства у нижегородцев будут лечить по новому стандарту

Минздрав РФ накануне вечером представил проект стандарта медицинской помощи взрослым с паническим расстройством. Документ разработан специалистами Российского общества психиатров. Об этом сообщили в МАХ-канале «Бокал прессека».
Согласно новому подходу, пациентов с таким диагнозом будут не только лечить, но и ставить на диспансерное наблюдение — с регулярными осмотрами у психиатра.
Важный этап перед началом терапии — тщательная диагностика. Врачу необходимо исключить тиреотоксикоз и иные гормональные нарушения: они способны маскироваться под симптомы панического расстройства и имитировать его проявления.
Ключевое изменение в схеме лечения — отказ от исключительно медикаментозной терапии. К приёму лекарств добавят курс психотерапии: он может включать до 15 сессий в индивидуальном или групповом формате. Такой комплексный подход призван повысить эффективность помощи и обеспечить более устойчивые результаты в долгосрочной перспективе.
Ранее новые правила также утвердили для рентгендиагностики и МРТ. Теперь при проведении рентгенологических исследований допускается применение медицинских изделий с ИИ.