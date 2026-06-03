Юбилейный вечер «Талгат Мусабаев приглашает» пройдет в «Астана Опера»

АСТАНА, 3 июн — Sputnik. Юбилейный вечер «Талгат Мусабаев приглашает» состоится 4 июня в Большом зале «Астана Опера», сообщили в театра.
Заслуженный деятель Казахстана, баритон директор оперной труппы театра отметит 25 лет на сцене.
«Программа включает арии и сцены из опер казахстанских и зарубежных композиторов, а также камерные произведения, исполнение которых продемонстрирует ту самую филигранность, оттачиваемую артистом четверть века», — указывается в сообщении.
За пультом симфонического оркестра театра — Заслуженный деятель Казахстана Ерболат Ахмедьяров.
Международный музыкальный фестиваль «Опералия-2026» состоится в Астане.
В концерте также участвуют артисты хора, а украшение вечера — гости, и у каждого из них свои причины быть здесь 4 июня.
Барсег Туманян, Народный артист Армении, бас, прилетает в Астану специально на этот концерт.
"Мне выпала честь участвовать в концерте и поздравить моего очень хорошего друга Талгата Мусабаева с 25-летием его творческой карьеры, — поделился он.
Барсег Туманян почти восемь лет проработал в «Астана Опера» и хорошо помнит, как репетировал и выходил на одну сцену с юбиляром.
Дни культуры России в Казахстане торжественно стартовали в Астане.
Другой участник — Нурсултан Ануарбек, молодой тенор, который сейчас поет в Молодежной оперной программе Большого театра России. В прошлом году он прошел сложный кастинг в Москве. Для него этот концерт особенный, потому что певец — ученик Талгата Мусабаева.
«Быть частью сольного концерта моего педагога, Талгата Маратовича, для меня огромная честь и колоссальная ответственность. Он мастер, воспитавший во мне любовь к музыке и понимание высокой школы вокала», — подчеркнул певец.
По его словам, выйти на одну сцену с учителем — значит показать все, чему он научился, оправдать доверие педагога и не подвести тот высокий уровень, который он задает личным примером.
«Готовясь к этому вечеру, я вспоминал его замечания и советы. Я глубоко тронут, что он пригласил меня разделить с ним этот важный вечер. Уверен, что концерт пройдет на должном уровне, ведь Талгат Мусабаев никогда не делает ничего “наполовину”, и зрители это обязательно почувствуют, — отметил Нурсултан Ануарбек.
Изящества концерту добавит Заслуженный деятель Казахстана известное сопрано Бибигуль Жанузак.
Оперный певец из Казахстана стал лауреатом Международной премии BraVo в России.
Идея не превращать творческий вечер в монолог принадлежит самому Талгату Мусабаеву. Он всегда был известен как артист, который умеет собирать вокруг себя людей. Его собственный путь очень насыщенный: еще студентом-аспирантом пятого курса он вышел на сцену московского Большого театра в партии Онегина — случай почти уникальный для совсем молодого певца.
«Астана Опера» выступит с гастрольной программой в Павлодаре.
Потом были стажировки в Италии, работа с коучами мирового уровня, партии в «Абае», «Травиате», «Риголетто», «Доне Карлосе» и многих других спектаклях. Но в нашей стране его знают не только как замечательного певца, но и как человека, который растит следующее поколение: он профессор и руководил кафедрой в Казахском национальном университете искусств.
Напомним, что концерт проходит в рамках Международного фестиваля «Опералия-2026», который стартовал 21 мая и продлится до середины июля. В афише этого года — больше полутора десятков стран, три столичные площадки.