Юбилейный вечер «Талгат Мусабаев приглашает» пройдет в «Астана Опера»

«Готовясь к этому вечеру, я вспоминал его замечания и советы. Я глубоко тронут, что он пригласил меня разделить с ним этот важный вечер. Уверен, что концерт пройдет на должном уровне, ведь Талгат Мусабаев никогда не делает ничего “наполовину”, и зрители это обязательно почувствуют, — отметил Нурсултан Ануарбек.