Школьники Красноярского края смогут поработать рядом с родителями

В Красноярском крае стартовала акция службы занятости «Хочу как ты!». Подростки смогут временно поработать на предприятиях, где трудятся их родители. Об этом сообщили в агентстве труда и занятости населения Красноярского края.
Первые площадки открылись на промышленных и транспортных предприятиях, в сфере жилищно коммунального хозяйства, аграрном секторе, дорожном строительстве, сфере услуг и на пищевых производствах. Так, кондитерская фабрика пригласила подростков на позиции укладчиков и упаковщиков. Организации общественного питания предлагают работу кухонными рабочими, коммунальные предприятия подсобными рабочими, курьерами и администраторами. В сельском хозяйстве школьники смогут попробовать себя в качестве рабочих животноводства и помощников инспектора по кадрам.
В агентстве отметили, что условия труда соответствуют возрасту участников и не должны создавать риска для здоровья. Рабочий день организуют в щадящем режиме по трудовым нормам. Каждый подросток проходит инструктаж по технике безопасности, со школьниками заключают официальный договор на временное трудоустройство. Помимо зарплаты от работодателей ребята получают финансовую поддержку от службы занятости. Выплату предоставляют по краевой программе «Содействие занятости населения». В этом году размер материальной помощи увеличился вдвое. В среднем за месяц подростки смогут заработать от 26 до 35 тыс. рублей.
«Акция часть современной системы организации подростковой занятости. Мы создаем среду для воспитания детей, развития их способностей и приобщения к труду. Молодые люди получают возможность честного заработка, больше узнают о предприятиях, расположенных в округе, и востребованных специальностях», — рассказал Сергей Селюнин, заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края.
В прошлом году 512 компаний края трудоустроили больше тысячи подростков. Проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи, который проводит Минтруд России. Акция связана с профориентацией школьников и реализуется по нацпроекту «Кадры».