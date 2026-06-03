Школьники Красноярского края смогут поработать рядом с родителями

В агентстве отметили, что условия труда соответствуют возрасту участников и не должны создавать риска для здоровья. Рабочий день организуют в щадящем режиме по трудовым нормам. Каждый подросток проходит инструктаж по технике безопасности, со школьниками заключают официальный договор на временное трудоустройство. Помимо зарплаты от работодателей ребята получают финансовую поддержку от службы занятости. Выплату предоставляют по краевой программе «Содействие занятости населения». В этом году размер материальной помощи увеличился вдвое. В среднем за месяц подростки смогут заработать от 26 до 35 тыс. рублей.