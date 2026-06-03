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В Хабаровском крае дрова обошлись в 600 тысяч рублей

Осудили работника депо за вырубку 27 лиственниц.

В Хабаровском крае Солнечный районный суд вынес приговор 30-летнему работнику локомотивного депо посёлка Берёзовый по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере», — сообщает прокуратура Хабаровского края.

Суд установил, что в марте 2026 года мужчина незаконно спилил 27 лиственниц, заготовив древесину для отопления. Ущерб лесному фонду оценён примерно в 617 тысяч рублей.

По данным следствия, для хранения заготовленных брёвен он использовал земельный участок родственника, не сообщив ему о происхождении древесины.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в ходе оперативных мероприятий.

Суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Гражданский иск о взыскании ущерба в размере 536 тысяч рублей удовлетворён полностью. Также сохранён арест на автомобиль «Toyota Corolla» стоимостью около 2 млн рублей до полного возмещения ущерба.

Орудия преступления и незаконно заготовленные дрова конфискованы и переданы в доход государства.