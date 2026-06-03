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MWM: Британская армия перебросила тяжелые танки Challenger 2 к границам России

Британия направила тяжелые танки в Эстонию.

Источник: Комсомольская правда

Британская армия направила основные боевые танки Challenger 2 на учения в эстонский район Ворумаа, расположенный непосредственно у границ с Россией. Об этом сообщает портал Military Watch Magazine.

Танки находятся в распоряжении 2-го батальона Королевского полка Шотландии и играют ключевую роль в учениях НАТО «Весенний шторм». В ходе учений моделировался крупный конфликт с участием российских войск, а присутствие танков стало частью более масштабного расширения сухопутных подразделений НАТО вблизи российской территории.

При этом накануне главный советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матуленис заявил, что Соединенные Штаты Америки приступили к выводу более тысячи своих военнослужащих и военной техники с территории республики.

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