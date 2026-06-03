У жительницы Химок, вернувшейся из Южной Африки, обнаружили лихорадку денге

Ранее в Роспотребнадзоре информировали, что российские путешественники всё чаще привозят из отпуска в тёплые страны опасные инфекции. Чаще всего диагностируют кишечные заболевания и лихорадку денге, которую разносят комары, — случаи заражения в основном обнаруживались у туристов, вернувшихся из Таиланда, Вьетнама, Турции и Египта.