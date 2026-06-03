Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с ДТП с автобусом в Перми

В аварии пострадали две пассажирки автобуса.

Источник: Комсомольская правда

Днем 1 июня на Гайве рейсовый автобус «ЛиАЗ» маршрута № 73 врезался в бетонный забор на улице Васнецова. По предварительным данным, 63-летний водитель не справился с управлением. В результате ДТП пострадали две пассажирки автобуса. Одна из них- 83-летняя пенсионерка — была госпитализирована.

По факту ДТП следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

— В рамках расследования будет дана правовая оценка соблюдению норм безопасности при перевозке пассажиров, — сообщили в пресс-службе ведомства.