Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с ДТП с автобусом в Перми

Днем 1 июня на Гайве рейсовый автобус «ЛиАЗ» маршрута № 73 врезался в бетонный забор на улице Васнецова. По предварительным данным, 63-летний водитель не справился с управлением. В результате ДТП пострадали две пассажирки автобуса. Одна из них- 83-летняя пенсионерка — была госпитализирована.