На строительство тюрьмы в Минусинске за 2,79 млрд не нашлось подрядчиков

Победитель должен был разработать проект и построить до 5 декабря 2030 года 9-этажный комплекс на улице Горького, 114, рассчитанный на 593 заключённых. Площадь двух корпусов (А и Б) — 19,9 тысячи квадратных метров, их должна соединять галерея. Также в проекте — лифты, видеонаблюдение, пожарная сигнализация, домофоны и прогулочный дворик.