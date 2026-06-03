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На строительство тюрьмы в Минусинске за 2,79 млрд не нашлось подрядчиков

Подача заявок проходила с 12 мая по 1 июня, итоги планировали подвести 2 июня.

Первый аукцион на строительство режимного корпуса (тюрьмы) в Минусинске не состоялся — на торги не поступило ни одной заявки. Подача заявок проходила с 12 мая по 1 июня, итоги планировали подвести 2 июня. Стартовая цена контракта — 2,79 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Согласно данным с сайта госзакупок, заказчик — ГУФСИН по Красноярскому краю. Работы запланированы в рамках гособоронзаказа по программе развития УИС до 2035 года.

Победитель должен был разработать проект и построить до 5 декабря 2030 года 9-этажный комплекс на улице Горького, 114, рассчитанный на 593 заключённых. Площадь двух корпусов (А и Б) — 19,9 тысячи квадратных метров, их должна соединять галерея. Также в проекте — лифты, видеонаблюдение, пожарная сигнализация, домофоны и прогулочный дворик.

Ранее мы сообщали, что дело экс-мэра Красноярска Владислава Логинова о взятках поступило в суд.