Житель Соликамска предстанет перед судом за фиктивную регистрацию ИП

По данным следствия, в августе 2025 года житель Соликамска согласился предоставить другим лицам свои документы для регистрации юридического лица. За это ему пообещали ежемесячную часть прибыли от зарегистрированной на его имя фирмы. Персональные данные соликамца были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. По указанию фактических управляющих он открыл в Перми несколько счетов в банках.