В Ростове строительство гостиницы на Береговой одобрила Главгосэкспертиза

На сайте Единого государственного реестра заключений появилась информация о том, что Госэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства гостиницы на улице Береговой.
Строительство объекта началось в 2024 году. Проект реализует СЗ НСК‑Дон. Гостиница расположится на участке площадью 1 418 кв. м и будет состоять из двух башен высотой 6 и 15 этажей. Земельный участок по адресу Береговая, 16 разрешено использовать под гостиничный бизнес или коммунальные услуги.
Ранее местные жители выступали против возведения высотного здания. Они указывали на превышение допустимой этажности, а также на то, что часть участка должна быть озеленена как городская территория. После многочисленных обращений к проблеме подключилась региональная прокуратура. Ведомство подало иск в Арбитражный суд Ростовской области с требованием лишить застройщика прав собственности и отменить разрешение на строительство.
Среди претензий к проекту называли несоответствие градостроительному регламенту по озеленению береговой полосы, расположение в зоне подтопления и возможное препятствие продлению городской набережной.
Однако суд встал на сторону застройщика. Было установлено, что расположение гостиницы не помешает пользованию набережной Дона. Основанием для решения послужил и тот факт, что участок был приватизирован в 2005 году — до введения в 2006 году ограничений на передачу береговых полос рек в частную собственность.
По состоянию на конец мая 2026 года объект практически достроен. Ввод гостиницы в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2026 года.