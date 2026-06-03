В Ростове строительство гостиницы на Береговой одобрила Главгосэкспертиза

Однако суд встал на сторону застройщика. Было установлено, что расположение гостиницы не помешает пользованию набережной Дона. Основанием для решения послужил и тот факт, что участок был приватизирован в 2005 году — до введения в 2006 году ограничений на передачу береговых полос рек в частную собственность.