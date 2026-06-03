NHK узнал об отмене более 850 авиарейсов в Японии из-за тайфуна «Чанми»

Около 760 внутренних и более 90 международных авиарейсов были отменены в Японии из-за тайфуна «Чанми», сообщает телеканал NHK.
В материале отмечается, что авиакомпании Japan Airlines, All Nippon Airways и Skymark отменили все рейсы из токийского аэропорта Ханэда, запланированные до полудня. В то же время были отменены 55 международных рейсов авиакомпании ANA и 37 рейсов авиакомпании JAL.
Помимо этого движение поездов в Токио было приостановлено.
В настоящий момент тайфун приближается к Окинаве и региону Кюсю. Японское метеорологическое агентство призвало граждан, живущих близ рек Хирото и Сакатани, эвакуироваться из-за риска наводнения. В городе Кагосима были зафиксированы случаи травм в результате падений из-за сильного ветра.
Накануне, 2 июня, власти Окинавы сообщили, что из-за тайфуна более 15 человек получили легкие травмы. Стихия также привела к масштабным перебоям в электроснабжении. По состоянию на утро вторника без света оставалось более 20 тыс. домохозяйств. В эвакуационных центрах находились 188 человек (149 семей).
В 2023 году агентство Kyodo сообщило, что около 1,8 тыс. жителей одного из районов в префектуре Тоттори на западе Японии оказались отрезаны от остальной страны из-за уничтоженных тайфуном «Лан» мостов. Тогда в некоторых частях города за двое суток выпало 500 мм осадков. Это рекордное количество с 1982 года.
Годом ранее из-за тайфуна «Нанмадол», который обрушился на остров Кюсю, пострадали более 40 человек. Кроме того, более 300 тыс. домохозяйств на острове Кюсю и в регионе Тюгоку осталось без света из-за обрыва проводов и других последствий стихии.
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