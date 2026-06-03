NHK узнал об отмене более 850 авиарейсов в Японии из-за тайфуна «Чанми»

В 2023 году агентство Kyodo сообщило, что около 1,8 тыс. жителей одного из районов в префектуре Тоттори на западе Японии оказались отрезаны от остальной страны из-за уничтоженных тайфуном «Лан» мостов. Тогда в некоторых частях города за двое суток выпало 500 мм осадков. Это рекордное количество с 1982 года.