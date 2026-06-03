Директора березниковской УК дисквалифицировали на полгода

ООО «Набережная» основано 10 апреля 2009 года и зарегистрировано в городе Березники. Компания занимается управлением недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, а также имеет действующую лицензию на управление многоквартирными домами. В управлении ООО «Набережная» находится 31 многоквартирный дом, расположенный в Березниках. Директором компании является Олеся Шишкина.