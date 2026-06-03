Ученых поймали на контрабанде смертоносного вируса: что перевозили исследователи

В прокуратуре подчеркнули, что эксперты провезли биоматериалы в коммерческом самолете из зоны вспышки заболевания. Им грозит до пяти лет тюрьмы. В Национальных институтах здравоохранения заявили, что уже приняли кадровые меры и полностью сотрудничают со следствием, уточнив, что угрозы для общественности нет.